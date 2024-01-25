26 Ocak CUMA HUTBESİ PDF tam metni | Diyanet bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

MÜLK SÛRESİNDEN MESAJLAR

Muhterem Müslümanlar!

Bu haftaki hutbemizde Kur'an-ı Kerim'in altmış yedinci sûresi olan, "Tebâreke" diye bildiğimiz Mülk sûresinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in uyumadan önce okumayı adet edindiği[1] bu sûrenin mesajlarını yeniden hatırlayacağız.

Aziz Müminler!

Mülk sûresi, yerlerin, göklerin ve bütün yaratılmışların yegâne sahibinin Allah Teâlâ olduğunu haber veren bir fermandır. Cenâb-ı Hak bu sûrenin ilk ayetinde "Mülkü, hükümrânlığı elinde bulunduran Allah ne yücedir. O'nun her şeye gücü yeter."[2] buyurmaktadır. Rabbimiz, Mâlikü'l-mülk'tür; mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. O, mutlak kudret sahibidir. Bize düşen, Rabbimizin kudretine teslim olmaktır. O'nun yardımına, rahmetine ve affına her daim muhtaç olduğumuz bilinciyle bir ömür sürmektir.

Kıymetli Müslümanlar!

Mülk sûresi, fâni dünyanın imtihan yurdu olduğunu bildiren bir beyandır. Sûrenin ikinci ayetinde şöyle buyrulmaktadır: "Allah, hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."[3] Ayetten anlaşıldığı üzere bu dünyaya gelişimiz de vademiz dolduğunda bu dünyadan ayrılışımız da imtihanın gereğidir. Sağlık da hastalık da bir imtihandır. Sevinçler de üzüntüler de bir imtihandır. Mühim olan, bütün bu imtihanları iman, bilinç ve metanetle aşabilmektir.