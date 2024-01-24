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Çil çil altınları gören gözlerine inanamadı! Tarlasını kazarken turnayı gözünden vurdu

Kentucky eyaleti tarih sayfalarını altüst eden olağanüstü bir olaya tanıklık ediyor. İsminin gizli tutulduğu belirtilen bir çiftçi sıradan bir günün ardında mısır tarlasında şaşırtıcı bir keşif yaparak Amerikan İç Savaşı dönemine ait 800'den fazla altın sikkeyi gün yüzüne çıkardı. Kentucky'nin pastoral manzaralarına sahip bir mısır tarlasında çalışan ismi açıklanmayan çiftçi rutin işlerini yerine getirirken beklenmedik bir buluntu ile karşılaştı.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 08:22 Güncelleme 24 Ocak 2024, 08:22
Çil çil altınları gören gözlerine inanamadı! Tarlasını kazarken turnayı gözünden vurdu

Altın sikkelerin üzerinde yer alan figürler ve tarihî detaylar koleksiyonun Amerikan İç Savaşı dönemine ait olduğunu doğruluyor. 1861-1865 yılları arasındaki bu çatışmanın izlerini taşıyan sikke koleksiyonu o dönemin ekonomik ve tarihi önemini yansıtarak araştırmacılara benzersiz bir pencere sunuyor.

RÜYASI GERÇEK OLDU

Bulunan bu sikkeler, çiftçi için hayal gibi bir serüvenin başlangıcı oldu. Toplam değerleri 1 milyon doları (26 milyon 159 bin 600 TL) aşan bu sikkeler, çiftçinin "Bu hayatımda gördüğüm en çılgınca şey" demesine sebep oldu.

Bu olağanüstü buluş, "Büyük Kentucky Hazinesi" olarak adlandırıldı ve bölgenin tarihinde önemli bir yer edindi.

Çiftçi, bu altın sikkeleri toplanabilir madeni para satıcısı GovMint şirketine sattı. Şirket, sikkelerin orijinalliğini ve tarihini onayladı.

Bu sikkelerin çoğunluğu 1 dolarlık Altın Kızılderililer ve 20 dolarlık 10 Gold Liberty madeni paralarından oluşuyordu. Ayrıca nadir bulunan sekiz adet 20 dolarlık Altın Özgürlük madeni parası da keşifte yer alıyordu.

Bu altın sikkeler, sadece maddi bir hazine değil aynı zamanda Amerikan tarihinin canlı bir parçası. Her bir sikkenin üzerindeki işçilik ve detaylar, dönemin sanat ve zanaat becerilerini yansıtıyor. Ayrıca bu sikkelerin bulunması bölgedeki tarih araştırmaları için yeni kapılar açıyor ve geçmişin gizemlerini aydınlatıyor.

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