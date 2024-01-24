Çil çil altınları gören gözlerine inanamadı! Tarlasını kazarken turnayı gözünden vurdu

Altın sikkelerin üzerinde yer alan figürler ve tarihî detaylar koleksiyonun Amerikan İç Savaşı dönemine ait olduğunu doğruluyor. 1861-1865 yılları arasındaki bu çatışmanın izlerini taşıyan sikke koleksiyonu o dönemin ekonomik ve tarihi önemini yansıtarak araştırmacılara benzersiz bir pencere sunuyor.

RÜYASI GERÇEK OLDU

Bulunan bu sikkeler, çiftçi için hayal gibi bir serüvenin başlangıcı oldu. Toplam değerleri 1 milyon doları (26 milyon 159 bin 600 TL) aşan bu sikkeler, çiftçinin "Bu hayatımda gördüğüm en çılgınca şey" demesine sebep oldu.