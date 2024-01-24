Çil çil altınları gören gözlerine inanamadı! Tarlasını kazarken turnayı gözünden vurdu

Çiftçi, bu altın sikkeleri toplanabilir madeni para satıcısı GovMint şirketine sattı. Şirket, sikkelerin orijinalliğini ve tarihini onayladı.
Bu sikkelerin çoğunluğu 1 dolarlık Altın Kızılderililer ve 20 dolarlık 10 Gold Liberty madeni paralarından oluşuyordu. Ayrıca nadir bulunan sekiz adet 20 dolarlık Altın Özgürlük madeni parası da keşifte yer alıyordu.
Bu altın sikkeler, sadece maddi bir hazine değil aynı zamanda Amerikan tarihinin canlı bir parçası. Her bir sikkenin üzerindeki işçilik ve detaylar, dönemin sanat ve zanaat becerilerini yansıtıyor. Ayrıca bu sikkelerin bulunması bölgedeki tarih araştırmaları için yeni kapılar açıyor ve geçmişin gizemlerini aydınlatıyor.