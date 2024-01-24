Sevgilisini döverek öldürmüştü! O caniden şoke eden savunma: Sadece sakinleştirmek için sürekli ittim...

Kan donduran olay, geçen yıl 29 Haziran'da Mersin 'de yaşandı. İnşaat şirketi sahibi M.B.(28), 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi E.A.T.(27) ile gezmeye çıktı. İkili, bir süre sonra otomobilde tartıştı. M.B. sevgilisine öldüresiye dayak attı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan E.A.T. hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren talihsiz kadın, kurtarılamadı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞ

İddianamede M.B.'nin, E.A.T.'yi hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü yer aldı. Tutuklu sanık M.B. dün ilk kez duruşmaya çıktı. Yalanlarını tek tek sıraladı: Beni bir aile dostumuzun kızından çok kıskanıyordu. Bundan dolayı da aramızda daha önce tartışma ve küskünlük olmuştu.

Konuyu açtı. Bahseder gibi oldu. Evin önüne geldiğimizde sesi yükselmeye başladı. Bana vurmaya başladı ben de sakinleştirmeye çalıştım. O benim yüzümü elleriyle tutunca ben de omzundan ittim, 'Yeter artık' dedim. Kendisini sürekli ittim.