Çin burcunuza göre geleceğiniz! Meğer o kişiler köpek burcuymuş! 1972, 1985, 1990, 2000 doğumlular bu sene...

5. EJDERHA BURCU (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916):

Şanslı, rahatına düşkün, yaratıcı, sanatsal, spiritüel, karizmatik. Benedict Cumberbatch (1976) ve Keanu Reeves (1964) gibi ünlüler Ejderha Burcu'nu temsil ediyor.

6. YILAN BURCU (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917):

Felsefi düşünceye yatkın, düzenli, akıllı, sezgisel, zarif, özenli, kararlı. Taylor Swift (1989) ve Başak Parlak (1989) gibi isimler Yılan Burcu'nu temsil ediyor.