SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çin burcunuza göre geleceğiniz! Meğer o kişiler köpek burcuymuş! 1972, 1985, 1990, 2000 doğumlular bu sene...

Dünya genelinde milyonlarca insan, Çin astrolojisinin etkileyici dünyasına yöneliyor. 1972, 1985, 1990 ve 2000 yıllarında doğanlar için 2024 ylı büyük bir önem taşıyor. Siz de doğum yılınızdan yola çıkarak Çin burcunuzu öğreniebilirsiniz. İşte Çin takvimine göre ait olduğunuz burç ve özellikleriniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 20:59 Güncelleme 24 Ocak 2024, 21:00
Çin burcunuza göre geleceğiniz! Meğer o kişiler köpek burcuymuş! 1972, 1985, 1990, 2000 doğumlular bu sene...

Çin astrolojisi, her yılın farklı enerjilerle dolu olduğuna inanır ve burçlar aracılığıyla geleceği yorumlar. İşte 2024 yılında Çin burçlarına göre beklenen gelişmeler...

1. FARE BURCU (2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912):

Akıllı, uyumlu, pratik zekalı, çekici, sanatsal, girişken. Ünlü Fare Burcu temsilcileri arasında Katy Perry (1984) ve Eminem (1972) bulunuyor.

2. ÖKÜZ BURCU (2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913):

Sadık, güvenilir, titiz, güçlü, makul, kararlı. Öküz Burcu'nu temsil eden isimler arasında Cem Yılmaz (1973) ve Barack Obama (1961) yer alıyor.

3. KAPLAN BURCU (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914):

Hırslı, cesur, iddialı, lider, özgüvenli, karizmatik. Kaplan Burcu'ndan olan ünlüler arasında Leonardo DiCaprio (1974) ve Bill Murray (1950) bulunuyor.

4. TAVŞAN BURCU (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915):

Güvenilir, empatik, mütevazı, diplomatik, samimi, girişken, sevecen. Angelina Jolie (1975), Ozan Güven (1975), Mehmet Günsür (1975) gibi isimler Tavşan Burcu'nu temsil ediyor.

5. EJDERHA BURCU (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916):

Şanslı, rahatına düşkün, yaratıcı, sanatsal, spiritüel, karizmatik. Benedict Cumberbatch (1976) ve Keanu Reeves (1964) gibi ünlüler Ejderha Burcu'nu temsil ediyor.

6. YILAN BURCU (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917):

Felsefi düşünceye yatkın, düzenli, akıllı, sezgisel, zarif, özenli, kararlı. Taylor Swift (1989) ve Başak Parlak (1989) gibi isimler Yılan Burcu'nu temsil ediyor.

7. AT BURCU (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918):

Uyumlu, sadık, cesur, hırslı, zeki, maceracı, güçlü. Şeyma Subaşı (1990), Jennifer Lawrence (1990), Emma Watson (1990) gibi ünlüler At Burcu'nu temsil ediyor.

8. KOYUN BURCU (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919):

Zevkli, kurnaz, sıcak, şık, sevimli, sezgisel, hassas, sakin. Serenay Sarıkaya (1991), Kristen Stewart (1991), Chris Pratt (1979), Bill Gates (1955) gibi isimler Koyun Burcu'nu temsil ediyor.

9. MAYMUN BURCU (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920):

Pratik zekalı, büyüleyici, şanslı, uyumlu, parlak, çok yönlü, canlı, akıllı. Kim Kardashian (1980), Hugh Jackman (1968), George Lucas (1944) gibi isimler Maymun Burcu'nu temsil ediyor.

10. HOROZ BURCU (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921):

Dürüst, enerjik, akıllı, gösterişli, rahat, farklı, kendinden emin. Büşra Develi (1993), Beyonce (1981), Jack Black (1969) gibi ünlüler Horoz Burcu'nu temsil ediyor.

11. KÖPEK BURCU (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922):

Sadık, hoşsohbet, cesur, gayretli, istikrarlı, canlı, uyumlu, akıllı. Ajda Pekkan (1946), Matt Damon (1970), Michael Jackson (1958) gibi ünlüler Köpek Burcu'nu temsil ediyor.

12. DOMUZ BURCU (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923):

Saygın, hayırsever, kararlı, iyimser, samimi, girişken. Gigi Hadid (1995), Kendall Jenner (1995) gibi ünlüler Domuz Burcu'nu temsil ediyor.

Canan Karatay Morfin gibidir diyerek ikaz etti! Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor! Her gün zehir yiyoruzCanan Karatay Morfin gibidir diyerek ikaz etti! Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor! Her gün zehir yiyoruz
Canan Karatay "Morfin gibidir" diyerek ikaz etti! Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor! Her gün zehir yiyoruz
Beklediğinize değdi! 5 burcun Şubat ayı mükemmel geçecek! Sağlık, aşk, para, huzur, kariyer, evlilik...Beklediğinize değdi! 5 burcun Şubat ayı mükemmel geçecek! Sağlık, aşk, para, huzur, kariyer, evlilik...
Beklediğinize değdi! 5 burcun Şubat ayı mükemmel geçecek! Sağlık, aşk, para, huzur, kariyer, evlilik...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
10 yeni anlaşmanın imzaları atıldı! Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklaması: Terörle mücadele vurgusu
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit! ’Özgür teröristan’ isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEM’e ’Öcalan’lı yol haritası
CHP’li İBB’nin Ekşi operasyonu patladı | Ekrem’in sağ kolu Murat Ongun kendini ele verdi! Trol ağının parası İBB bütçesinden mi çıktı?
SON DAKİKA