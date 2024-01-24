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8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Ebru Şallı'nın zayıflık sırrı! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ünlü televizyon sunucusu ve fitness ikonu Ebru Şallı, sadece güzelliği ve fit vücuduyla değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Birçok hayranı, Ebru Şallı'nın ne yediğini, nasıl formda kaldığını merak ediyor. İşte Ebru Şallı'nın uzun süre tok tutan yulaflı diyet tarifi...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 21:13 Güncelleme 24 Ocak 2024, 21:13
8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Ebru Şallı’nın zayıflık sırrı! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ebru Şallı'nın hayranları, onun güzellik sırlarını ve nasıl formda kaldığını merak ediyor. Ünlü sunucu, uzun süre tok tutan yulaflı diyet tarifini paylaştı. Bu sağlıklı ve lezzetli tarif, hem tokluk hissi sağlıyor hem de vücut için gerekli besin değerlerini içeriyor.

YABANMERSİNLİ ÇİLEKLİ YULAF TARİFİ

Malzemeler:

3 kaşık glutensiz yulaf 🌾
Biraz sıcak su ☕
1 tatlı kaşığı keten tohumu 🌰
1 ya da 2 tatlı kaşığı lavanta balı 🍯
Biraz çilek ve yabanmersini 🍓
4-5 adet ceviz 🥜

Yapılışı:

3 kaşık yulafı biraz sıcak suyla ıslatın ve ardından buzdolabında soğumasını bekleyin. ❄️

Çilek ve yabanmersinini rondodan geçirerek püre haline getirin. 🔄

Püre haline geldiğinde içine 1 ya da 2 tatlı kaşığı lavanta balı ekleyerek tatlandırın. 🍯

Soğuyan yulafla birlikte çilekli karışımı karıştırın. 4-5 adet cevizi ekleyin. 🥄

Son olarak, 1 tatlı kaşığı keten tohumunu ekleyip hepsini kaşıkla karıştırarak servis kâsesine alın. 🍽️

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