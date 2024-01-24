8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Ebru Şallı’nın zayıflık sırrı! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ebru Şallı'nın hayranları, onun güzellik sırlarını ve nasıl formda kaldığını merak ediyor. Ünlü sunucu, uzun süre tok tutan yulaflı diyet tarifini paylaştı. Bu sağlıklı ve lezzetli tarif, hem tokluk hissi sağlıyor hem de vücut için gerekli besin değerlerini içeriyor.