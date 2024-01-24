8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Ebru Şallı’nın zayıflık sırrı! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ebru Şallı'nın hayranları, onun güzellik sırlarını ve nasıl formda kaldığını merak ediyor. Ünlü sunucu, uzun süre tok tutan yulaflı diyet tarifini paylaştı. Bu sağlıklı ve lezzetli tarif, hem tokluk hissi sağlıyor hem de vücut için gerekli besin değerlerini içeriyor.
YABANMERSİNLİ ÇİLEKLİ YULAF TARİFİ
Malzemeler:
3 kaşık glutensiz yulaf 🌾
Biraz sıcak su ☕
1 tatlı kaşığı keten tohumu 🌰
1 ya da 2 tatlı kaşığı lavanta balı 🍯
Biraz çilek ve yabanmersini 🍓
4-5 adet ceviz 🥜
Yapılışı:
3 kaşık yulafı biraz sıcak suyla ıslatın ve ardından buzdolabında soğumasını bekleyin. ❄️
Çilek ve yabanmersinini rondodan geçirerek püre haline getirin. 🔄