Yasemin Gündoğan Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı: Yeni detaylar şok etti!

Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.

Almanya , Avusturya, Türkiye hattında yaşanan soygunun para transferiyle ilgili yeni detaylar şok etti… Eğitimini aşçılık üzerine tamamlayan Yasemin Gündoğan , 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'e yaptığı iş başvurusunun kabul edilmesinin ardından, soygun için düğmeye bastı.

ARAÇ KİRALANDI

Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği bir kaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi. 19 Mayıs 2023'te soygun için ilk adım atıldı.

Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı Büşra Satılmış, evine 18 kilometre uzaklıktaki Spandau bölgesinde hizmet veren araç kiralama merkezinden siyah bir minibüs kiraladı. 8 milyon Euro ile Viyana'ya doğru yola çıkıldı. Dolandırıcılık şebekesinin lideri olan Yiğit Tufan'ın para transferi için kullandığı yöntem devreye sokuldu. Almanya'da paranın büyük bir kısmı ile önceden planlanan bir adreste tanesi 3 milyonu bulan lüks saatler satın alındı. Dikkat çekmemek adına saatler önceden belirlenen kuryeleri teslim edilerek, Avusturya'da bekleyen özel jetlere binip Türkiye'ye gelmesi sağlandı.