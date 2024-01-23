Türkiye’ye felaket Karadeniz’den yaklaşıyor! Mart gelene kadar sürecek! O illerde başladı bile

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek." bilgisini verdi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.