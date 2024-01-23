Tüm ülke onu konuşuyor: Almanya’da bahçesine gök taşı düşen Türk turnayı gözünden vurdu!

Dışarı çıktığında şok oldu! Çünkü topraktan dumanlar çıkıyordu! Hemen internete başvurdu. "Göktaşı olabilir" yazıyordu. 'Mıknatıs' deneyi yapınca taşın göktaşı olabileceği umudu doğdu! Ve Şahin göktaşıyla şöhreti buldu. Kasasında sakladığı 3.7 kilogramlık taş, teklif üstüne yağmuruna tutuldu. Şahin ilk başta 'Müzede sergilensin' dese de paraları duyunca bu kararını unuttu! Ve 4.5 milyar yıllık taşı sattığı söylenirken haberi Almanya 'da yayımlanan Bild gazetesi duyurdu.

TÜM ÜLKE ONU KONUŞUYOR

Gazete nadir göktaşının (meteorit) 200 bin Euro'nun üzerinde bir fiyata alıcı bulduğunu belirtirken başlığı 'Önce göktaşı, şimdi para yağmuru!' oldu. Mahmut Şahin, Bild'in haberine göre göktaşının satış fiyatıyla ilgili somut bilgi vermedi. Ancak ismini vermek istemediği bir alıcıyla pazarlıkta son aşamaya geldiklerini ve 200 bin Euro'nun üzerinde bir fiyatın söz konusu olduğunu kaydetti...