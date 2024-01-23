Tarlasını kazarken servete kondu! Çil çil altınları gören gözlerine inanamadı

Çiftçinin tarlasında bulduğu altın sikkeler, Amerikan İç Savaşı dönemine ait değerli bir mirasın parçası. Bu sikkelerin keşfi, sadece maddi değeriyle değil, aynı zamanda tarihi önemiyle de dikkat çekiyor. 1840 ile 1863 yılları arasına tarihlenen bu sikkeler, dönemin ekonomik ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları taşıyor.

RÜYASI GERÇEK OLDU

Bulunan bu sikkeler, çiftçi için hayal gibi bir serüvenin başlangıcı oldu. Toplam değerleri 1 milyon doları (26 milyon 159 bin 600 TL) aşan bu sikkeler, çiftçinin "Bu hayatımda gördüğüm en çılgınca şey" demesine sebep oldu.