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Tarlasını kazarken servete kondu! Çil çil altınları gören gözlerine inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kentucky eyaleti geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkaran olağanüstü bir olaya tanıklık etti. İsminin gizli tutulduğu bir çiftçi mısır tarlasında yürüttüğü rutin işler sırasında beklenmedik bir keşif yaptı. Kazdıkça, 800’den fazla Amerikan İç Savaşı dönemine ait altın sikke bulduğunu fark etti. Bu ani keşif hem çiftçi için hem de tarih meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:17 Güncelleme 23 Ocak 2024, 10:17
Tarlasını kazarken servete kondu! Çil çil altınları gören gözlerine inanamadı

Çiftçinin tarlasında bulduğu altın sikkeler, Amerikan İç Savaşı dönemine ait değerli bir mirasın parçası. Bu sikkelerin keşfi, sadece maddi değeriyle değil, aynı zamanda tarihi önemiyle de dikkat çekiyor. 1840 ile 1863 yılları arasına tarihlenen bu sikkeler, dönemin ekonomik ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları taşıyor.

RÜYASI GERÇEK OLDU

Bulunan bu sikkeler, çiftçi için hayal gibi bir serüvenin başlangıcı oldu. Toplam değerleri 1 milyon doları (26 milyon 159 bin 600 TL) aşan bu sikkeler, çiftçinin "Bu hayatımda gördüğüm en çılgınca şey" demesine sebep oldu.

Bu olağanüstü buluş, "Büyük Kentucky Hazinesi" olarak adlandırıldı ve bölgenin tarihinde önemli bir yer edindi.

Çiftçi, bu altın sikkeleri toplanabilir madeni para satıcısı GovMint şirketine sattı. Şirket, sikkelerin orijinalliğini ve tarihini onayladı.

Bu sikkelerin çoğunluğu 1 dolarlık Altın Kızılderililer ve 20 dolarlık 10 Gold Liberty madeni paralarından oluşuyordu. Ayrıca nadir bulunan sekiz adet 20 dolarlık Altın Özgürlük madeni parası da keşifte yer alıyordu.

Bu altın sikkeler, sadece maddi bir hazine değil aynı zamanda Amerikan tarihinin canlı bir parçası. Her bir sikkenin üzerindeki işçilik ve detaylar, dönemin sanat ve zanaat becerilerini yansıtıyor. Ayrıca bu sikkelerin bulunması bölgedeki tarih araştırmaları için yeni kapılar açıyor ve geçmişin gizemlerini aydınlatıyor.

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