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Eyyam-ı Biyd ( Aydınlık günler) orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman 2024? Fazileti, duaları...

Tüm illerden Müslüman alemi mübarek üç ayları idrak etmenin iç huzurunu yaşarken bir yandan da 'Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2024' sorusuna yanıt arıyor. Recep ayının 13, 14, 15. günlerinde İslam dünyası için büyük önem taşıyan Eyyamı biyd orucu tutuluyor. Bu kapsamda Eyyamı biyd orucunun fazileti de merak ediliyor. Peki, Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 08:08 Güncelleme 23 Ocak 2024, 08:09
Eyyam-ı Biyd Aydınlık günler orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman 2024? Fazileti, duaları...

İslam dünyası "Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2023? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayı ibadetleri neler?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Mübarek üç aylar idrak edilirken, ibadetler yapılırken Recep ayı ile ilgili bilgiler de merak edilmeye başlandı ve Eyyamı biyd orucu ile ilgili ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayı 13. günü : 24 Ocak 2024 Çarşamba

Recep ayı 14. günü : 25 Ocak 2024 Perşembe

Recep ayı 15. günü : 26 Ocak 2024 Cuma

RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ
Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı "tamamıyla" oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın "çoğu" olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların "Eyyâm-ı biyz" denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı.



RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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