Mardin’de kan donduran cinayet: Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün defalarca bıçakladı

'KURUM'SAL PROJELER HAZIRLANDI İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmaya başladı. Her yerde büyük ilgi ile karşılandı. Tüm projelerin 25 Ocak'ta açıklayacağını vurguladı. "Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul'un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. İstanbul'a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. Her mahallesinde spor yapılacak" ifadesini kullandı.





BİR TALİHLİYE 385 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 385 bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 567'şer, 8 bilenler 498'er, 7 bilenler 111'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.

SİNİRLERİNE HAKİM OL

Gaziantep-İzmir seferini yapacak uçağa binen Hakim E.Ö., önce yanındaki yolcu ile klima nedeniyle tartıştı, ardından birkaç kez lavaboya giderek kustu. Ayakta durmakta ve konuşmakta zorluk çeken hakimi hosteslerden birisi uyarınca ortalık karıştı.

Yolcularla tartıştı, birini yumruklayan hakim, araya giren hostese de yumruk attı. Olay nedeniyle pilotlar seferi durdurarak Hakim hakkında Milli Sivil Havacılık Kanunu'na göre kural dışı yolcu vukuat raporu düzenledi. Kabin ekibinin "Acil Durum Çağrısı" ile uçağa gelen polis memuru Baykal Ç. de hakimin hakaretine maruz kaldı. Uçaktan inmesi gerektiğini söyleyen polis memurunun üzerine yürüyen hakim, "Ben Hakimim, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz da beni indiriyorsunuz? Dangalak, ismini ver, gününü göstereceğim" şeklinde hakaret ve tehditte bulundu. Polis ve hostesin şikayeti üzerine hakim hakkında "görevli kişilere karşı yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma açıldı.

ORTA ASYA'DA DEPREM PANİĞİ

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde merkez üssü Aykol kasabası olan 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi. Şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak sokaklara çıktı. Yetkililer can kaybı olup olmadığını araştırmaya başladı.

MERVE'DEN ACI HABER

Türkiye'de son günlerde sahillere vuran cesetler büyük yankı uyandırdı. Antalya sahilinde 6 ceset bulunmuştu. Dün Serik sahilinde 2 ceset daha çıktı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uzuvları eksik bir kadın cesedi sahile vurdu. Antalya'daki cesetlerden birinin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp'tan gelen haberle yıkılan baba Osman Elmas, "Acımla baş başayım" dedi.



UTKU CİHAN KESİN BAŞKAN

Artvin Hopa'da AK Parti ve CHP'nin adaylarının isimlerinin benzer olması gündem yarattı. Her iki partinin adaylarının isimlerinin Utku Cihan olması, seçmenlerin de kafasını karıştırdı. Ama seçmenler, oylarını isme göre değil, parti amblemine göre oy verecek. İlçede sonuç olarak mutlaka Utku Cihan kazanacak. Her iki partiden de konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.



YÖNETMEN MALİA

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia Obama ilk filmini prestijli Sundance Film Festivali'nde tanıttı. 25 yaşındaki Obama'nın ilk kısa filmi olan "Heart", büyük beğeni kazandı. Film hakkında konuşan Obama "Film, kayıp eşyalar, yalnız insanlar, affetmek ve pişmanlık hakkında" ifadesini kullandı. Obama çifti de Netflix imzalı "Leave the World Behind" filmini yapmıştı.



'YAPAY' TÜP

Kayseri'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, yapay zeka yazılımı yaptı. Bu sayede tüp bebekte bin 600 hastada yüzde 90 başarı elde ettikilerini açıkladı. Öner, "Yapay zeka yazılımı ile bize başvuran hastalardaki ilk transferlerde gebelik oranını yükseltmiş oluyoruz. Bu yaptığımız yazılım hem bizim işimizi kolaylaştırıyor, hem de çiftlerimizi mutlu ediyor" diye konuştu.



LÜKSÜN SUYU ÇIKTI

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan "su uzmanı" Milin Patel, su tadımı yapmaya başladı. Suyun minerali değiştikçe kalitesi ve fiyatının da değiştiğini belirtti. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilmiş su koleksiyonuna sahip olduğunu kaydetti. En pahalısının ise şişesi 318 Dolar'dan (9.500 TL) satılan su olduğunu söyledi. Ancak içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.

AMAZON KADINI

Amazon'un patronu Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in hayatı değişti. Genç kadın şunları söyledi: Jeff'le nişanlanınca tanındım. İşlerim açıldı. Daha önce beni hostes yapmayan şirket, defalarca aradı!



UÇURAN BALON!

Kızıldenız'den Ege'ye gelen zehirli balon balığı, rotasını Marmara'ya çevirdi. Uzmanlar, "Bu balık tehlikeli! Yarım saatte öldürür, yemeyin" dedi.



SERSERİ BIÇAK

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar tedaviye alındı. Saldırgan yakalandı...



'MARABA'DONA

Şanlıurfalı Menderes Akın, futbol efsanesi Maradona'ya tıpa tıp benziyor. Saçı sakalı ile onu aratmıyor. Bir de Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyince havasından geçilmiyor. Videoları izlenme rekoru kırıyor.