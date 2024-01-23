KOMEK BAŞVURU FORMU 2024 | komek.org.tr kayıt başvurusu nasıl yapılır, kaç tane branş var? Kurslar online mı, yüz yüze mi?

Online ve Yüz Yüze Kurslar: Hangisi Sizin İçin?

KOMEK kursları arasında online ve yüz yüze seçenekleri bulunuyor. Üstelik bu kurslar ücretsiz olarak sunuluyor.

Geniş Bir Branş Yelpazesi

Her kayıt döneminde KOMEK, birbirinden farklı branşlar ve etkinliklerle eğitimlerine devam ediyor. Yeni dönemde 366 farklı branşta eğitim verilecek. Bu branşlar arasında Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar yer alıyor.