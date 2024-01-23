Bulan yaşadı! Evinizdeki antika sarı fincan takımları artık bir servet değerinde

Antika sarı fincan takımları şimdilerde ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde 2.200 TL gibi dudak uçuklatan fiyatlarla satılıyor. Bu nadir bulunan parçalar, gram altını geçen fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve sahiplerine ekstra gelir kaynağı sağlıyor. Antikacılar bu nadide parçalar için daha yüksek teklifler sunmaktan çekinmiyor.

BİR ZAMANLARIN VAZGEÇİLMEZİYDİ Özellikle 1980 ve 1990'lı yıllarda popüler olan sarı fincan takımları hemen hemen her evde bulunuyordu. Ancak şimdi, antikacıların ve koleksiyoncuların özel ilgisini çekiyor.