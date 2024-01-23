Bulan yaşadı! Evinizdeki antika sarı fincan takımları artık bir servet değerinde

Antikacılar, sosyal medya üzerinden bu tarz özel fincan takımlarını yüksek fiyatlarla satın almak istediklerini duyuruyorlar. Ancak bu durum, dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda. Antika fiyatlarından satmaya çalışan dolandırıcılar, benzer ürünlerle piyasada yer alıyor.
Bu özel fincan takımları, ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde 2.200 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Gram altını geçen bu fincan fiyatlarına antikacılar daha yüksek teklifler sunuyor. Eski dönemlerin aile yadigarı olan bu fincanlar sahiplerine ekstra bir gelir kaynağı oluyor.
Piyasada antika gibi gösterilerek yüksek fiyatlara satılmaya çalışılan sahte ürünler bulunuyor. Bu nedenle alıcıların orijinallik konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.