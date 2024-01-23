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Bulan yaşadı! Evinizdeki antika sarı fincan takımları artık bir servet değerinde

Geçmiş yılların vazgeçilmezi sarı fincan takımları şimdilerde antika piyasasının parlayan yıldızı haline geldi. 1980 ve 1990'lı yıllarda hemen her evde bulunan bu takımlar, bugün koleksiyonerlerin ve antikacıların büyük ilgisini çekiyor. Bu özel fincanların değerini dayanıklılık, antika niteliği, kullanışlılık ve estetik görünüm oluşturuyor. Özellikle orijinal parçalar piyasada büyük rağbet görüyor.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 16:21 Güncelleme 23 Ocak 2024, 16:21
Bulan yaşadı! Evinizdeki antika sarı fincan takımları artık bir servet değerinde

Antika sarı fincan takımları şimdilerde ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde 2.200 TL gibi dudak uçuklatan fiyatlarla satılıyor. Bu nadir bulunan parçalar, gram altını geçen fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve sahiplerine ekstra gelir kaynağı sağlıyor. Antikacılar bu nadide parçalar için daha yüksek teklifler sunmaktan çekinmiyor.

BİR ZAMANLARIN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Özellikle 1980 ve 1990'lı yıllarda popüler olan sarı fincan takımları hemen hemen her evde bulunuyordu. Ancak şimdi, antikacıların ve koleksiyoncuların özel ilgisini çekiyor.

Bu fincanların değerini artıran temel faktörler arasında dayanıklılık, antika değeri, kullanışlılık ve estetik görünüm bulunuyor. Özellikle bir markanın imzasını taşıyan orijinal ürünler alıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor.

Antikacılar, sosyal medya üzerinden bu tarz özel fincan takımlarını yüksek fiyatlarla satın almak istediklerini duyuruyorlar. Ancak bu durum, dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda. Antika fiyatlarından satmaya çalışan dolandırıcılar, benzer ürünlerle piyasada yer alıyor.

Bu özel fincan takımları, ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde 2.200 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Gram altını geçen bu fincan fiyatlarına antikacılar daha yüksek teklifler sunuyor. Eski dönemlerin aile yadigarı olan bu fincanlar sahiplerine ekstra bir gelir kaynağı oluyor.

Piyasada antika gibi gösterilerek yüksek fiyatlara satılmaya çalışılan sahte ürünler bulunuyor. Bu nedenle alıcıların orijinallik konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

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