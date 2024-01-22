X hastalığı nedir, Türkiye’de görüldü mü? X hastalığı belirtileri nelerdir, insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı? Tanısı...

Dünya Ekonomik Forumu'nda önemli bir konu masaya yatırılıyor: Gelecekteki sağlık tehditlerine karşı hazırlık. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve AstraZeneca gibi önde gelen kurumların katıldığı bir panelde, "X Hastalığına Hazırlık" başlığı altında, olası yeni sağlık krizlerine karşı alınması gereken önlemler ele alınacak. Bu kavramsal "X Hastalığı", Corona virüsünden 20 kat daha ölümcül olabilecek bir tehdit olarak öngörülüyor.

HAZIRLIKLAR VE ÖNLEMLER: KÜRESEL TEHDİT ALTINDA Bu forumda, zoonotik virüsler gibi hayvanlardan insanlara geçebilecek potansiyel hastalıkların önemi vurgulanıyor. Dünya çapında artan orman kaybı ve biyoçeşitlilik kaybı, bu tür hastalıkların yayılma riskini artırıyor. Toronto Üniversitesi'nden Profesör Kerry Bowman, bu senaryoların gerçek bir tehdit olduğunu ve dünyanın bu yeni hastalık türlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.