İstanbul’un kapısına dayandı! O illere aniden bastıracak! Tarih verildi: Dışarı adım atmayın

Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında " İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgarın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek. Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek. Ne zaman cumartesi günü akşamı ve pazar günü."

"İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. Isı adası etkisini soğuk hava kurtarabilirse İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Ama etrafına Trakya'ya Bursa, Balıkesir Ankara dahil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin Batı'sına kar geliyor." ifadelerini kullandı.

"Sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da 5 derecenin altına düşerse kar yapar. Cumartesi günü öncesinde yağmur var. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Yağacak mı ona bakacağız. Bir ihtimali var. Batı bölgelerimiz dahil üzere İç Anadolu bölgemizde kar yapma riski var."