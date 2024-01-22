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İstanbul'un kapısına dayandı! O illere aniden bastıracak! Tarih verildi: Dışarı adım atmayın

Kar yağışı, AKOM, MGM ve Valilik tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un kapısına dayandı. Kar yağışı için geri sayım başladı. İşte son dakika meteoroloji açıklamaları ve bölge bazında hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 23:50 Güncelleme 22 Ocak 2024, 23:51
İstanbul’un kapısına dayandı! O illere aniden bastıracak! Tarih verildi: Dışarı adım atmayın

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, bölgede kuvvetli kar yağışlarına hazır olun. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi, sürücüler için dikkat gerektiriyor.

HAVA SICAKLIĞI 8-10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

Hava sıcaklıklarının, iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede, 8 ilâ 10 derece azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

20 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında " İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgarın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek. Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek. Ne zaman cumartesi günü akşamı ve pazar günü."

"İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. Isı adası etkisini soğuk hava kurtarabilirse İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Ama etrafına Trakya'ya Bursa, Balıkesir Ankara dahil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin Batı'sına kar geliyor." ifadelerini kullandı.

"Sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da 5 derecenin altına düşerse kar yapar. Cumartesi günü öncesinde yağmur var. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Yağacak mı ona bakacağız. Bir ihtimali var. Batı bölgelerimiz dahil üzere İç Anadolu bölgemizde kar yapma riski var."

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