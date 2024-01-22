SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fil hafızası istiyorsanız bunu tüketin! Unutkanlığın çözümü İbn-i Sina'nın bu baharatında

Dünyaca ünlü hekim İbni Sina'nın bin yıldan fazla bir süre önce ortaya attığı bir öneri, modern bilim tarafından da destekleniyor. Unutkanlığı azaltarak hafızayı güçlendirmek amacıyla önerilen baharatın sırrı günümüzde aydınlandı. Bu baharat sayesinde unutkanlığa veda edebilirsiniz. İşte o mucize...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 18:17 Güncelleme 22 Ocak 2024, 18:17
Fil hafızası istiyorsanız bunu tüketin! Unutkanlığın çözümü İbn-i Sina’nın bu baharatında

Tıp tarihinde önemli bir figür olan İbn-i Sina'nın önerdiği baharatlar, günümüzde hafıza sorunlarına karşı doğal bir destek olarak ön plana çıkıyor. İşte İbn-i Sina'nın vurguladığı, hafızayı güçlendirdiğine inandığı üç müthiş baharat...

HAFIZAYI FİL GİBİ YAPAN 3 BAHARAT!

BİBERİYE: İbn-i Sina, biberiyenin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkilerini vurgular. Biberiye, antioksidan özellikleri sayesinde beyin hücrelerini koruyabilir ve zihinsel performansı artırabilir.

ZENCEFİL: İbn-i Sina'nın kitabında sıkça yer alan zencefil, oksidatif stresi azaltma kapasitesiyle bilinir. Zencefilin beyin hücrelerinin yaşlanmasını engellediği ve ölmesine neden olan stresi azalttığı düşünülür.

ZERDEÇAL: İbn-i Sina'nın önerdiği bir diğer baharat olan zerdeçal, içerdiği curcumin bileşeni sayesinde anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleri, beyin sağlığını destekleyerek hafıza kaybına karşı koruyucu bir etki gösterebilir.

ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:

Üç çay kaşığı taze zencefil kökü (rendelenmiş)
Bir bardak kaynamış su

Yapılışı:

Rendelediğiniz taze zencefil kökünü bir bardak içine ekleyin.
Üzerine kaynamış suyu ekleyin.
10 ila 15 dakika boyunca demlemeye bırakın.
Süzerek içmeye hazır hale getirin.

Zeka testi: Dahiler bile yapamadı! Kurtların arasında gizlenen yavru aslanı gördün mü?Zeka testi: Dahiler bile yapamadı! Kurtların arasında gizlenen yavru aslanı gördün mü?
Zeka testi: Dahiler bile yapamadı! Kurtların arasında gizlenen yavru aslanı gördün mü?
X hastalığı nedir, Türkiyede görüldü mü? X hastalığı belirtileri nelerdir, insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı? Tanısı...X hastalığı nedir, Türkiyede görüldü mü? X hastalığı belirtileri nelerdir, insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı? Tanısı...
X hastalığı nedir, Türkiye'de görüldü mü? X hastalığı belirtileri nelerdir, insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı? Tanısı...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı
Özgür Özel’den DEM’le ortak ağız: Tunceli’ye Dersim dedi!
Karmod
SON DAKİKA