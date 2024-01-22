Tıp tarihinde önemli bir figür olan İbn-i Sina'nın önerdiği baharatlar, günümüzde hafıza sorunlarına karşı doğal bir destek olarak ön plana çıkıyor. İşte İbn-i Sina'nın vurguladığı, hafızayı güçlendirdiğine inandığı üç müthiş baharat...
Tıp tarihinde önemli bir figür olan İbn-i Sina'nın önerdiği baharatlar, günümüzde hafıza sorunlarına karşı doğal bir destek olarak ön plana çıkıyor. İşte İbn-i Sina'nın vurguladığı, hafızayı güçlendirdiğine inandığı üç müthiş baharat...
HAFIZAYI FİL GİBİ YAPAN 3 BAHARAT!
BİBERİYE: İbn-i Sina, biberiyenin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkilerini vurgular. Biberiye, antioksidan özellikleri sayesinde beyin hücrelerini koruyabilir ve zihinsel performansı artırabilir.
ZENCEFİL: İbn-i Sina'nın kitabında sıkça yer alan zencefil, oksidatif stresi azaltma kapasitesiyle bilinir. Zencefilin beyin hücrelerinin yaşlanmasını engellediği ve ölmesine neden olan stresi azalttığı düşünülür.
ZERDEÇAL: İbn-i Sina'nın önerdiği bir diğer baharat olan zerdeçal, içerdiği curcumin bileşeni sayesinde anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleri, beyin sağlığını destekleyerek hafıza kaybına karşı koruyucu bir etki gösterebilir.
ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
Üç çay kaşığı taze zencefil kökü (rendelenmiş)
Bir bardak kaynamış su
Yapılışı:
Rendelediğiniz taze zencefil kökünü bir bardak içine ekleyin.
Üzerine kaynamış suyu ekleyin.
10 ila 15 dakika boyunca demlemeye bırakın.
Süzerek içmeye hazır hale getirin.