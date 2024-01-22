Boyun kamburunu 3 ayda yok eden yöntem! Deve hörgücü dümdüz olacak! Sizde de varsa bunu deneyin

Gelişen teknoloji ve modern yaşam tarzı, birçok kişinin postür bozukluklarına ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara maruz kalmasına neden oluyor. Bu sorunlardan biri olan "Deve Hörgücü Rahatsızlığı," sadece estetik bir sorun olmanın ötesinde, sağlık problemlerine yol açabilen bir durumdur. İşte bu durumdan kurtulmanın yolları...
ÇENE İÇERİ ÇEKME EGZERSİZİ
Başın öne eğilmesi ve çenenin içeri doğru çekilmesiyle, boyun bölgesindeki hörgüç olan kısmın aktivasyonu sağlanıyor. Bu egzersizi 10-12 tekrar, en az 3 set şeklinde yapmak öneriliyor.
OMUZLARI ARKAYA DOĞRU ÇEVİRME EGZERSİZİ
Eller arkada kavuşturularak omuzlar geriye çekiliyor. Bu hareket, hörgüç oluşan bölgenin içeriye doğru bastırılması ve ardından başın hafifçe arkaya alınarak yukarı bakılmasıyla gerçekleşiyor. Bu egzersizi de 10 tekrar, en az 3 set şeklinde yapmak öneriliyor.