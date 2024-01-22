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Boyun kamburunu 3 ayda yok eden yöntem! Deve hörgücü dümdüz olacak! Sizde de varsa bunu deneyin

Deve hörgücü rahatsızlığı, genellikle postür bozukluğu, osteoporoz, aşırı kortizol salgılanması, hamilelik dönemi ve sırt rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişebilir. Bu durumu ciddiye almak ve kontrol altına almak önemlidir, çünkü sadece estetik bir sorun olarak düşünülmemelidir. Postür bozukluğuna karşı alınacak bu basit önlemlerle, bireylerin yaşam kalitesini artırması ve bel ve boyun ağrılarından kurtulması mümkün olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 21:43 Güncelleme 22 Ocak 2024, 21:43
Boyun kamburunu 3 ayda yok eden yöntem! Deve hörgücü dümdüz olacak! Sizde de varsa bunu deneyin

Gelişen teknoloji ve modern yaşam tarzı, birçok kişinin postür bozukluklarına ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara maruz kalmasına neden oluyor. Bu sorunlardan biri olan "Deve Hörgücü Rahatsızlığı," sadece estetik bir sorun olmanın ötesinde, sağlık problemlerine yol açabilen bir durumdur. İşte bu durumdan kurtulmanın yolları...

ÇENE İÇERİ ÇEKME EGZERSİZİ

Başın öne eğilmesi ve çenenin içeri doğru çekilmesiyle, boyun bölgesindeki hörgüç olan kısmın aktivasyonu sağlanıyor. Bu egzersizi 10-12 tekrar, en az 3 set şeklinde yapmak öneriliyor.

OMUZLARI ARKAYA DOĞRU ÇEVİRME EGZERSİZİ

Eller arkada kavuşturularak omuzlar geriye çekiliyor. Bu hareket, hörgüç oluşan bölgenin içeriye doğru bastırılması ve ardından başın hafifçe arkaya alınarak yukarı bakılmasıyla gerçekleşiyor. Bu egzersizi de 10 tekrar, en az 3 set şeklinde yapmak öneriliyor.

BAŞIN YANLARA HAREKETİ

Başın yanlara hafifçe hareket ettirilmesiyle boyun bölgesindeki kasların çalıştırılması hedefleniyor. Otururken veya ayakta dururken yapılabilecek bu egzersizi de 10 tekrar, en az 3 set şeklinde uygulamak öneriliyor.

Uzmanlar bu konuda farkındalığın artırılması ve bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor. Unutmamak önemlidir ki, estetik kaygıların ötesinde, postür bozukluğuna karşı alınan önlemler sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabilir.

Bu hareketleri alanında uzman birine danışarak uygulamanız tavsiye edilir.

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