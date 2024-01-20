Yasin Kartoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yasin Kartoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu oldu.

Yasin Kartoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

1977 yılında İstanbul Küçükçekmece'de doğdu. İlk ve Ortaöğretimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Aslen Malatyalı olan Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediye Meclis Üyeliğine Seçilmiştir. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Atanmıştır.

4 Ekim 2017'de Başakşehir Belediye Eski Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Belediye Meclisinde Oy çokluğuyla Başkan seçildi. Yasin Kartoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bir kez daha Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.