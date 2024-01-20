SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Şarjınız hemen bitiyorsa bu yöntemi deneyin! Pil ömrünü 2 katına çıkarıyor

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan batarya ömrü konusunda, uzmanlar yeni bir tüyo ile karşımıza çıkıyor. Telefon bataryalarının daha uzun süre dayanmasını isteyen kullanıcılar için yapılan öneriler arasında, bataryayı şarj etme alışkanlıklarını değiştirmek önemli bir yer tutuyor. İşte pil ömrünü uzatacak o yöntem...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 21:37 Güncelleme 20 Ocak 2024, 21:37
Şarjınız hemen bitiyorsa bu yöntemi deneyin! Pil ömrünü 2 katına çıkarıyor

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından biri olan batarya ömrü konusunda, yeni bir ipucu dikkat çekiyor. Uzmanlar, bataryanın daha uzun süre dayanabilmesi için bilinçli bir şarj yöntemi öneriyor.

Telefon kullanıcılarına yapılan uyarıya göre, telefonunuzu şarja taktığınızda bataryayı yüzde yüz doldurmak yerine hızlıca şarjı tamamlamak, pil ömrünü iki katına çıkarabilir. Bu yöntem, bataryanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak, uzun vadeli kullanım avantajı sunuyor.

%100 DOLDURMAYIN!

Bilinçli şarj yöntemiyle ilgili konuşan uzmanlar, "Telefonunuzu şarja taktığınızda yüzde yüz doldurmak yerine, yüzde 80-90 aralığında bırakmak daha iyi bir seçenek olabilir. Bu, bataryanın daha az stres altında çalışmasını sağlar ve ömrünü uzatır. Ayrıca, düzenli olarak tam şarjdan daha kısa şarj süreleri, batarya sağlığına olumlu katkılarda bulunabilir" diyor.

Uzmanlar ayrıca, telefonunuzu uzun süreli kullanımdan sonra şarja takmadan önce düşük seviyede bırakmaktan kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Bu durumun bataryaya zarar verebileceğini ve uzun vadede performans kaybına neden olabileceğini vurguluyor.

Bu yeni bilinçli şarj yöntemi, kullanıcıların akıllı telefonlarının batarya ömründen daha fazla faydalanmalarını sağlayarak, hem ekonomik hem çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir kullanım sunuyor.

1 kaşık eklemek yeterli! Yufkacıların sırrı ortaya çıktı! Tül gibi, yumuşacık yufka tarifi1 kaşık eklemek yeterli! Yufkacıların sırrı ortaya çıktı! Tül gibi, yumuşacık yufka tarifi
1 kaşık eklemek yeterli! Yufkacıların sırrı ortaya çıktı! Tül gibi, yumuşacık yufka tarifi
Ocak ayı bitmeden mutlaka tüketin! Cildi kolajene boğacakOcak ayı bitmeden mutlaka tüketin! Cildi kolajene boğacak
Ocak ayı bitmeden mutlaka tüketin! Cildi kolajene boğacak

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti
İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan Türkçe mesaj: Şehitleri unutmadı! Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi
SON DAKİKA