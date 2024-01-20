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O ayak numarasına sahip olanların ömrü uzun oluyor! İsveçli bilim insanları onayladı! 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44....

İsveç'te gerçekleştirilen son araştırmaya göre, ayak numarası ile insanların yaşam süresi arasında dikkat çekici bir ilişki bulunduğu ortaya çıktı. İsveçli bilim insanları, geniş bir örneklem üzerinde yaptıkları çalışmada, 36-43 numaralı ayaklara sahip bireylerin yaşam sürelerini analiz etti. İşte ayak numarasına göre yaşam süreleri...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 21:07 Güncelleme 20 Ocak 2024, 21:07
O ayak numarasına sahip olanların ömrü uzun oluyor! İsveçli bilim insanları onayladı! 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44....

İsveç'te faaliyet gösteren bir araştırma ekibi, ayak numarası ile yaşam ömrü arasında dikkat çekici bir ilişki bulunduğunu ortaya koyan çarpıcı bir çalışma gerçekleştirdi. Dr. Hans Bjors liderliğindeki ekip, İsveç genelinde geniş bir örneklem üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada, insanların ayak numaraları ile öldükleri zaman yaşları arasındaki ilginç bağlantıyı ortaya çıkardı.


AYAK NUMARASINA GÖRE YAŞAM SÜRESİ DEĞİŞİYOR!

Araştırmacılar, 800 kadın ve erkeği kapsayan ilk aşamada, ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki potansiyel ilişkiyi değerlendirdi. İkinci aşamada ise daha geniş bir örneklemle çalışarak elde ettikleri verileri istatistiksel analizlere tabi tuttular.

"KÜÇÜK AYAKLI BİREYLER DAHA UZUN YAŞIYOR"

Dr. Bjors "İsveç'in dört bir yanından insanlardan topladığımız verilerle karşılaştırmalar yaptık. Sonuç olarak, öldükleri zamandaki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklı bireyler, genel olarak daha uzun yaşıyor" açıklamasında bulundu.

Dr. Bjors, ayak numarasının insanın yaşam ömrünü tahmin ettiğini belirtti. İşte sonuçlar;

KADIN

36 Numara – 64-69 yaş

37.5 Numara – 70-76 yaş

38 Numara – 77-82 yaş

40 Numara – 78-84 yaş

42 Numara – 73-75 yaş

44 Numara – 70-72 yaş

45 Numara – 67-70 yaş

46.5 Numara – 66-69 yaş

ERKEK

37.5 Numara – 63-66 yaş

38.5 Numara– 64-69 yaş

40 Numara – 66-69 yaş

42 Numara – 67-72 yaş

43 Numara – 72-75 yaş

44 Numara – 73-77 yaş

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