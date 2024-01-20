Kadem Ekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Maltepe Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Boğaziçi Üniversitesi Çevre bilimleri Enstitüsü'nde ekoloji üzerine, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine akademik çalışmalar yapmıştır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve dernek başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerden birçoğunu sürdürmektedir. Edindiği tüm tecrübe ve birikimlerini sempozyumlarla, bilimsel etkinlik ve makalelerle, yurt içi ve yurt dışında çeşitli platformlarda sunmaktadır. Kadem EKŞİ, evli ve iki çocuk babasıdır.