Kadem Ekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Maltepe Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Boğaziçi Üniversitesi Çevre bilimleri Enstitüsü'nde ekoloji üzerine, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine akademik çalışmalar yapmıştır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve dernek başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerden birçoğunu sürdürmektedir. Edindiği tüm tecrübe ve birikimlerini sempozyumlarla, bilimsel etkinlik ve makalelerle, yurt içi ve yurt dışında çeşitli platformlarda sunmaktadır. Kadem EKŞİ, evli ve iki çocuk babasıdır.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.