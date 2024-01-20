İlknur Kovaç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

İlknur Kovaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

İlknur Kovaç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İlknur Kovaç Bayraktar, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç eden bir ailenin ferdidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almıştır. Meslek hayatına avukat olarak başlayan Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu'nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir. 2014 yerel seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif olarak görev almaya başlayan Kovaç Bayraktar, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen Kovaç Bayraktar, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır.

Arnavutça, İngilizce ve Fransızca bilen İlknur Kovaç Bayraktar, evli ve iki çocuk sahibidir.