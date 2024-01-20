Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bağcılar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Bağcılar Belediyesi başkan adayı Abdullah Özdemir oldu.

Abdullah Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ise "Deprem ve Yapılar" alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Özdemir, çok sevdiği siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Özdemir, bu 7 yıllık süreçte partili arkadaşlarıyla birlikte ilçesine büyük hizmetlerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görevinde yer alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Her zaman aktif siyaset içinde bulunan ve başarılı bir grafik çizen Özdemir, 2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.

Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi. En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, hâlen Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, 1993 yılından beri İstanbul'da yaşıyor.