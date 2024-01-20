Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Avcılar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Avcılar Belediyesi başkan adayı Abdullah Küçükoğlu oldu

Abdullah Küçükoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Abdullah Küçükoğlu 1978 yılında Ankara, Çankaya dünyaya gelmiştir. Egitimini Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamlamıştır. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlamış ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev almıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktadır.