Herkes bu görüntüleri konuşuyor | Bankaya çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi! Soner Keskin davranışıyla yüreğimizi ısıttı

Yozgat merkezde duvar ustası olarak çalışan Soner Keskin , dün sabah saatlerinde işlem yapmak için banka şubesine gitti.

Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi. Keskin, banka şubesinde işlemini gerçekleştirdikten sonra ayakkabılarını giyerek işinin başına döndü.

Bu durum sosyal medyada trend topic oldu. Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, "Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım.