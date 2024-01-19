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Eğlence felaketle bitti | Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Tuğba Paloluoğlu, Kartepe’de şambrelle kayak yaparken pistten çıktı. 5 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamadı. Oğulları, “Tel örgülerde açıklık vardı” diyerek savcılığa başvurdu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Eğlence felaketle bitti | Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli Kartepe'ye geçen pazar günü ailesiyle kayak yapmak için gelen 3 çocuk annesi Tuğba Paloluoğlu (50), şambrelle kaydı. Ancak pistten çıktı.

5 metre yüksekten ağır yaralandı. Yakınları ve işletmeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Paloluoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları ise yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan oğulları, pistin yanındaki tel örgülerde açıklık olduğunu belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlamasıyla işletme sahibi ve sorumlu çalışanlar hakkında soruşturma başlattı.

Pisti işleten Sis Dağı firması ise tellerde herhangi bir açıklık olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

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