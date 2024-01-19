Eğlence felaketle bitti | Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli Kartepe'ye geçen pazar günü ailesiyle kayak yapmak için gelen 3 çocuk annesi Tuğba Paloluoğlu (50), şambrelle kaydı. Ancak pistten çıktı.

5 metre yüksekten ağır yaralandı. Yakınları ve işletmeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Paloluoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.