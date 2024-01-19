CUMA MESAJLARI 2024! Dualı, hadisli, resimli, güzel, yepyeni resimli Cuma sözleri ve mesajları!

Bugün, sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyerek onların kalplerini ısıtabilir ve bu mübarek günü paylaşımlarla daha anlamlı hale getirebilirsiniz. İşte bu özel günde gönderebileceğiniz güzel cuma mesajları ...

RESİMLİ EN GÜZEL ANLAMLI CUMA MESAJLARI SÖZLERİ 2024

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Hadis-i şerif. Hayırlı cumalar.



"Onların yanımda bulunmalarında da sana sığınırım." Mü'minun 23-98. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.