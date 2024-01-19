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Alper Gezeravcı uzay kapsülü canlı yayın izle - Crew Dragon kapsülü şu an nerede, nasıl canlı izlenir?

Türkiye'nin gururu Alper Gezeravcı, uzayın derinliklerine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıktı. Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. Bu önemli an, Türkiye'nin ilk astronotunun uzay macerasının başlangıcı olarak tarihe geçti. Peki Crew Dragon kapsülü şu an nerede, nasıl canlı izlenir?

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 10:29 Güncelleme 19 Ocak 2024, 10:29
Alper Gezeravcı uzay kapsülü canlı yayın izle - Crew Dragon kapsülü şu an nerede, nasıl canlı izlenir?

Bu heyecan verici görevde Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de bulunacak ve çeşitli bilimsel çalışmalar, deneyler ve gözlemler yapacak. Gezeravcı, bu süreçte hem kendi ülkesini hem de bilim dünyasını temsil edecek. Bu yolculuk, Türkiye'nin uzay keşfi alanında attığı önemli bir adımı temsil ediyor ve Alper Gezeravcı'nın cesaret ve azmiyle ilham veriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 36 Saatlik Yolculuk

Alper Gezeravcı'nın yanı sıra üç diğer astronot da bu önemli misyona katıldı. Ekip, Crew Dragon kapsülü ile gerçekleştirecekleri 36 saatlik yolculuk sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacaklar. Bu yolculuk sırasında astronotların canlı konumunu ve ilerlemelerini takip etmek için SpaceX'in resmi web sitesi olan spacex.com/follow-dragon adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Crew Dragon kapsülü, Dünya'nın etrafında dönerek yükselmeye devam ediyor. Bu olağanüstü yolculuğu daha yakından izlemek için web sitemizi ziyaret edebilir ve bu tarihi anı Alper Gezeravcı ile birlikte yaşayabilirsiniz.

Türkiye'nin uzaydaki ilk temsilcisi Alper Gezeravcı'ya başarılar diler ve bu tarihi anın tüm Türkiye için gurur kaynağı olmasını umarız. Uzay yolculuğu, bilim ve keşif tutkusuyla dolu genç nesillere ilham kaynağı olacak ve ülkemizi uluslararası arenada daha da yükseklere taşıyacaktır.

13 Farklı Bilimsel Deney Yapacak

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Alper Gezevarcı Kimdir?

Alper Gezeravcı, Mersin'de 2 Aralık 1979 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir pilot olan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak tarihe geçecektir. Ancak onun hayatı, sadece uzay yolculuğuyla sınırlı değil; kariyeri ve başarıları, onu özel kılan birçok özelliğe sahiptir.

Eğitim ve Kariyer

Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. F-16 pilotu olarak göreve başlayan Gezeravcı, 21 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli görevler üstlendi ve birçok başarıya imza attı.

Son görevi, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atanmasıydı. Bu görevde, filonun standardizasyonu ve değerlendirmesi gibi kritik sorumlulukları üstlendi. Tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesinden, pilotların kontrol sürüşlerinin öncesinde sınavlarının yapılmasına kadar birçok kritik işi başarıyla yerine getirdi.

Spor Tutkunu ve Macera Sever

Alper Gezeravcı, sadece bir pilot değil, aynı zamanda bir spor tutkunu ve macera severdir. Tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık ve rafting gibi farklı sporları keyifle yapmaktadır. Dağ yürüyüşü ve binicilik konularında geniş deneyime sahiptir. Bu tutkusu, onun hayatında dengeli bir yaşam tarzını benimsemesine katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, askeri eğitimi sayesinde birçok hayatta kalma eğitimi kursuna ve askeri konuşlandırmalara katılmıştır. Bu deneyimler, onu sadece bir pilot olarak değil, aynı zamanda bir hayatta kalma uzmanı olarak da nitelendirilmesine neden olmuştur.

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye için tarihi bir anı temsil ediyor. Ancak onun yaşamı ve kariyeri, sadece bu anla sınırlı değil. Hem profesyonel başarıları hem de kişisel ilgi alanlarıyla, Alper Gezeravcı Türk halkına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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