Tüm püf noktalarıyla tane tane pirinç pilavı tarifi! Bu sırrı öğrendikten sonra pilav ustası olacaksınız

Ev yapımı pilav yaparken, lezzetli ve tane tane bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. En lezzetli, tane tane ayrılan mükemmel pilav için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.
Ev yapımı pilav yaparken, lezzetli ve tane tane bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. En lezzetli, tane tane ayrılan mükemmel pilav için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.
MÜKEMMEL PİLAVIN PÜF NOKTALARI
PİRİNÇ SEÇİMİ: Pilav için pilavlık bir pirinç tercih edilir. Baldo pirinç ya da osmancık pirinci gibi çeşitler de kullanılabilir.
PİRİNCİ ISLATMA: Pirinçleri 1-2 saat süreyle ılık su içinde bekletmek, pilavın daha güzel tane tane olmasına yardımcı olur.
YAĞ KULLANIMI: Sıvı yağ, zeytinyağı ve tereyağı karışımı kullanmak pilavın lezzetini artırabilir. Yağları kısık ateşte karıştırarak eritmek önemlidir.
SUYUN ILIKLIĞI: Suyun çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çok kaynar su, pirinci haşlayabilir.
ŞEHRİYE: Pilava lezzet katmak için yarım su bardağı şehriye eklemek, pilavın daha zengin bir tadına sahip olmasını sağlar.
LİMON SUYU VE ŞEKER: Bir tatlı kaşığı limon suyu, pilavın berrak olmasını sağlarken, yarım çay kaşığı şeker ise pilavın tane tane olmasına yardımcı olur.
KARIŞTIRMA: Pilavı kaynamaya bıraktıktan sonra su eklenir ve karıştırılır. Ardından altı kısılır ve suyunu çekene kadar beklenir.
DEMLEME SÜRESİ: Pişen pilavın altı kapatılır ve kapağı kapatılarak 10-15 dakika demlenmesi beklenir.
TANE TANE PİLAV TARİFİ:
Malzemeler:
3 su bardağı pilavlık pirinç
1 su bardağı şehriye
1/2 çay bardağı sıvı yağ (ayçiçek yağı)
1/4 çay bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı limon suyu
1/2 çay kaşığı şeker
13 su bardağı su
Yapılışı:
Pirinci 1-2 saat süreyle ılık suda bekletin.
Pirinçleri süzün ve tuz ekleyerek iyice yıkayın. Sağ parçalamaya özen gösterin.
Büyük bir tencerenin altını açın ve sıvı yağları ekleyin (ayçiçek yağı, zeytinyağı).
Yağları kısık ateşte karıştırarak eritin. Ardından tereyağını ekleyin.
Yağları iyice karıştırdıktan sonra yıkanmış pirinçleri ekleyin ve kısık ateşte kavurun.
Suyunu süzüp yıkanmış pirinçleri tencereye ekledikten sonra karıştırın.
13 su bardağı suyu ekleyin. Şehriyeyi de ilave edin.
Limon suyu, tuz ve şeker ekleyip karıştırın. Ocağın altını açarak kaynamasını bekleyin.
Kaynadıktan sonra altını kısın ve suyunu çekene kadar pişirin.
Altını kapattıktan sonra tencerenin ağzını kapatın ve 10-15 dakika demlemeye bırakın.
Demlendikten sonra hafifçe karıştırarak servis yapabilirsiniz.