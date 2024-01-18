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Dikildiği yerde anında meyve veriyor: Emekli oldu saksılara ekip ekip satıyor, o ilin yeni para kapısı oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç, emekliliğinin ardından kendini tamamen tarım ve bahçe işlerine adadı. Yunus Amca, saksılarda dört mevsim boyunca meyve yetiştirerek hem hobisine zaman ayırıyor hem de bütçesine katkı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 12:00 Güncelleme 18 Ocak 2024, 12:34
Dikildiği yerde anında meyve veriyor: Emekli oldu saksılara ekip ekip satıyor, o ilin yeni para kapısı oldu

Emekli olduktan sonra tarıma yönelen Yunus Göç, Bahçede geçirdiği zamanı verimli kılarak, meyve yetiştiriciliği ile kendine yeni bir gelir kapısı açmış. Saksıda yetiştirilen meyve fidanlarıyla hem eline uğraş bulmuş hem de ekonomik kazanç elde etmeye başlamış.

Burhaniye'nin Meyve Bahçesi

Yunus Göç, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, saksıda her türlü meyve fidanını yetiştirebileceğini gösteriyor. Göç, kendi elleriyle diktiği meyve fidanlarını büyük bir titizlikle bakıyor ve onları geliştirmeye devam ediyor. Her yıl meyve veren bu fidanlar, onun için sadece bir uğraş değil, aynı zamanda bir gelir kaynağı.

Saksıda Meyve Yetiştiriciliğinin Sırları

Yunus Amca, saksılarda fıstıkçamı fidanları yetiştirerek başladığı bu serüvende şimdi kayısı, kiraz ve elma gibi çeşitli meyve fidanlarını da ekliyor. Her mevsim dikilebilen ve dikildiği yıl meyve verebilen bu ağaçlar, ilgi çekiyor ve Yunus Amca'nın bu alandaki başarısını kanıtlıyor.

Fıstıkçamından Kayısıya Meyve Aşkı

Yunus Göç, daha önce fıstıkçamı fidanlarını saksılarda yetiştirerek satışa sunduğunu ve büyük bir başarı elde ettiğini belirtiyor. Şimdi ise kayısıdan kiraza, elmaya kadar değişik meyve fidanlarını saksılara dikerek bu başarısını sürdürüyor. Saksıda yetişen meyve ağaçları, büyük bir ilgi görüyor ve bu yöntemle meyve yetiştiriciliğinin popüler hale geldiğini gösteriyor.

Emekli olduktan sonra bahçeciliğe yönelen Yunus Amca, saksıda meyve yetiştiriciliğiyle hem kendine yeni bir uğraş bulmuş hem de ekonomik açıdan katkı sağlamış. Yunus Göç'ün başarısı, bahçeciliğin sadece bir hobi olmadığını, aynı zamanda gelir getirebilecek bir faaliyet olduğunu gösteriyor.

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