Dikildiği yerde anında meyve veriyor: Emekli oldu saksılara ekip ekip satıyor, o ilin yeni para kapısı oldu

Emekli olduktan sonra tarıma yönelen Yunus Göç, Bahçede geçirdiği zamanı verimli kılarak, meyve yetiştiriciliği ile kendine yeni bir gelir kapısı açmış. Saksıda yetiştirilen meyve fidanlarıyla hem eline uğraş bulmuş hem de ekonomik kazanç elde etmeye başlamış.

Burhaniye'nin Meyve Bahçesi Yunus Göç, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, saksıda her türlü meyve fidanını yetiştirebileceğini gösteriyor. Göç, kendi elleriyle diktiği meyve fidanlarını büyük bir titizlikle bakıyor ve onları geliştirmeye devam ediyor. Her yıl meyve veren bu fidanlar, onun için sadece bir uğraş değil, aynı zamanda bir gelir kaynağı.