Alper Gezeravcı canlı yayın izle - 19 Ocak saat 00.49 NASA Youtube Ax-3 Alper Gezeravcı fırlatma töreni canlı izle

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu, ülkemizin uzay araştırmalarındaki büyük bir başlangıcı temsil ediyor. Bu tarihi anı canlı olarak izlemek için yukarıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. Uzay, insanlık için keşfedilmemiş birçok sır barındırıyor ve Alper Gezeravcı'nın bu yolculuğu, Türkiye'nin bu keşiflere katkı sağlamasının bir göstergesi olarak tarihe geçecektir. Peki; Alper Gezeravcı NASA uzay yolculuğu Youtube'da canlı yayınlanacak mı? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...

Alper Gezeravcı'nın Axiom Mission 3 (Ax-3) roketiyle gerçekleştireceği uzay yolculuğu, Türkiye için tarihi bir anı temsil ediyor. Bu heyecan verici yolculuk, Türkiye'nin uzay alanındaki yeteneklerini ve hedeflerini dünya sahnesine taşıyor. Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, hem canlı yayınlarla hem de çeşitli medya kanalları aracılığıyla geniş kitleler tarafından izlenebilecek. Bu tarihi an, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki gelişiminin ve uluslararası iş birliklerinin bir göstergesi olarak görülüyor.