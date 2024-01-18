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Alper Gezeravcı canlı yayın izle - 19 Ocak saat 00.49 NASA Youtube Ax-3 Alper Gezeravcı fırlatma töreni canlı izle

Alper Gezeravcı canlı yayın izle - Türkiye, uzay alanında tarihi bir ana tanıklık ediyor. İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) roketiyle uzaya gitmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Bu gelişme, Türkiye'nin uzay araştırmaları alanında attığı önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Alper Gezeravcı'nın heyecan verici bu uzay yolculuğu, birçok kişi tarafından canlı olarak izlenmek isteniyor. İşte Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun detayları ve canlı izleme bilgileri:

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:36 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:09
Alper Gezeravcı canlı yayın izle - 19 Ocak saat 00.49 NASA Youtube Ax-3 Alper Gezeravcı fırlatma töreni canlı izle

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu, ülkemizin uzay araştırmalarındaki büyük bir başlangıcı temsil ediyor. Bu tarihi anı canlı olarak izlemek için yukarıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. Uzay, insanlık için keşfedilmemiş birçok sır barındırıyor ve Alper Gezeravcı'nın bu yolculuğu, Türkiye'nin bu keşiflere katkı sağlamasının bir göstergesi olarak tarihe geçecektir. Peki; Alper Gezeravcı NASA uzay yolculuğu Youtube'da canlı yayınlanacak mı? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...

Alper Gezeravcı'nın Axiom Mission 3 (Ax-3) roketiyle gerçekleştireceği uzay yolculuğu, Türkiye için tarihi bir anı temsil ediyor. Bu heyecan verici yolculuk, Türkiye'nin uzay alanındaki yeteneklerini ve hedeflerini dünya sahnesine taşıyor. Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, hem canlı yayınlarla hem de çeşitli medya kanalları aracılığıyla geniş kitleler tarafından izlenebilecek. Bu tarihi an, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki gelişiminin ve uluslararası iş birliklerinin bir göstergesi olarak görülüyor.

UZAY YOLCULUĞU ERTELENDİ Mİ?

Son dakika haberi! Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 19 Ocak'a ertelendi.

SpaceX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."

SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

Alper Gezevarcı Uzaya Fırlatma Tarihi ve Saati

Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılma tarihi 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşecek. Bu tarihi anı kaçırmamak için hazır olun! Fırlatma töreni, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek ve bu anı canlı olarak izlemek isteyenler için birçok seçenek bulunuyor.

Alper Gezevarcı Uzaya Yolculuğu İzleme Yolları

Bu tarihi anı canlı olarak izlemek isteyenler için birçok seçenek mevcut. İşte bu heyecan verici yolculuğu takip etmek için kullanabileceğiniz farklı yollar:

YouTube Üzerinden Canlı İzleme: NASA'nın YouTube kanalı üzerinden fırlatma törenini canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu seçenek, dünya genelindeki izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak.

13 Farklı Bilimsel Deney Yapacak

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Alper Gezevarcı Kimdir?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

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