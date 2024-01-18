AK Parti Iğdır Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Iğdır AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti Iğdır belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Iğdır belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...
AK Parti Iğdır belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Iğdır belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...
AK PARTİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Iğdır Belediyesi başkan adayı bugün açıklanacak.
Kesin sonuçlar ve adayların isimleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.