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AK Parti Iğdır Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Iğdır AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti belediye başkan aday adayları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yapıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken vatandaşlar AK Parti Iğdır Belediyesi başkan adayı hakkında araştırmalara başladı. Peki, AK Parti Iğdır Belediyesi başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:39 Güncelleme 18 Ocak 2024, 13:00
AK Parti Iğdır Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Iğdır AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti Iğdır belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Iğdır belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Iğdır Belediyesi başkan adayı bugün açıklanacak.

MHP İL İL ADAY LİSTESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kesin sonuçlar ve adayların isimleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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