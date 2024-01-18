AK Parti Amasya Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Amasya AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.
Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.