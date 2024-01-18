AK Parti Amasya Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Amasya AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.