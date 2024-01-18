AK Parti Ağrı Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçimleri öncesi Ağrı'da merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. İşte 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2023 seçim takvimi...

AK PARTİ AĞRI BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Ağrı Belediyesi başkan adayı bugün belli olacak.

MHP

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.