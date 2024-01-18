AK Parti Adıyaman Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Adıyaman AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Adıyaman Belediyesi başkan adayının kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yerel seçimler takvimini yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi oldu.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.