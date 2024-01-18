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AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Adana AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçim günü yaklaşırken Adana AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi de araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy atma işlemi okullarda kurulan sandıklarda yapılıyor. Peki AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Adana AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 18 Ocak 2024, 12:49
AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Adana AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takvimini açıkladı. Son olarak 2019 yılında yapılan belediye seçimleri 5 yılın ardından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Peki AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Adana AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi açıklandı mı?

AK PARTİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı bugün belli olacak. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...

MHP

ADANA

15 ÇUKUROVA BÜYÜKŞEHİR İLÇE / FİRDEVS CİNGÖZLER
16 FEKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE / AHMET ŞENER
17 İMAMOĞLU BÜYÜKŞEHİR İLÇE / MEHMET AYDIN KANGUR
18 KARAİSALI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / BEKİR ŞİMŞEK
19 KARATAŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE / NECİP TOPUZ
20 KOZAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE / MUSTAFA ATLI
21 POZANTI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ALİ AVAN
22 SAİMBEYLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE / VEDAT CENGİZ
23 SARIÇAM BÜYÜKŞEHİR İLÇE / BİLAL ULUDAĞ
24 YUMURTALIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE / AYDIN KÜTÜKOĞLU

YSK'DAN SEÇİM SONUÇLARI İZLEME GENELGESİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin bir genelge hazırladı.

Siyasi partiler, diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusuluları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile Yüksek Seçim Kurulu arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

ÖN SEÇİM YSK'TA BİLDİRİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.

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