Uzay kaç derece, soğuk mu sıcak mı? Uzayda 1 gün Dünya’da kaç güne eşit, zaman kavramı nasıl? Yemek nasıl yenir, banyo yapılır mı?

Uyku Zamanı:



Uyumak da uzayda farklı bir deneyimdir. Astronotlar, yer çekimi olmadığı için istedikleri pozisyonda rahatça uyuyabilirler. Emniyet kemerleriyle bağlanarak uçmamak ya da çarpmamak için kendilerini bir yatağa ya da duvara sabitlerler. Kontrol merkezinden gelen müzikle uyanırlar, çünkü uzayda zaman kavramı bulunmamaktadır.

Temizlik ve Kişisel Bakım: Uzayda banyo yapmak mümkün olmadığı için astronotlar saçlarını özel bir şampuanla temizler ve vücutlarını ıslak bir havlu yardımıyla silip kurularlar. Diş temizliği ise yutulabilen diş macunuyla gerçekleştirilir. Bu özel bakım rutinleri, uzay aracının sistemlerine zarar vermemek adına özel eğitim almış astronotlar tarafından uygulanır.

UZAY KAÇ DERECE, SICAK MIDIR SOĞUK MUDUR? Uzayın Soğuk Sırları: Güneş'ten Uzayın Neden Soğuk Olduğunu Anlamak Uzay, sıcaklığıyla bilinen bir çelişki sunuyor: Güneş 15.000.000°C'ye kadar çıkarken, uzayın ortalama sıcaklığı -270,4°C civarında. Bu çelişki, ısı transferinin farklı yöntemlerine dayanıyor. Güneş, nükleer füzyon tepkimeleri sonucu enerji üretir. Hidrojen çekirdekleri helyuma dönüşürken ortaya çıkan enerji, ışıma yoluyla atmosferdeki gazları ısıtır. Bu, günlük hayatta metal bir kaşığı sıcak suya batırarak hissettiğimiz ısı iletimi örneğiyle benzerlik gösterir. Uzayın düşük yoğunluğu, moleküller arasındaki nadir çarpışmalar nedeniyle ısı iletimini zorlaştırır. Ayrıca, konveksiyon, uzaydaki moleküller arasındaki düşük yoğunluk nedeniyle etkisiz hale gelir. Bu durumda, uzayda ısı sadece ışıma yoluyla yayılır. Işıma, Güneş'ten ya da diğer yıldızlardan yayılan ışınların, uzaydaki moleküller tarafından soğutularak enerji kazanılması anlamına gelir. Ancak bu enerji, moleküller arasındaki uzaklıktan dolayı birbirlerine aktarılamaz. Dolayısıyla, bu enerjiyi kazanan bölgeler haricinde uzay, düşük sıcaklıkta kalır.