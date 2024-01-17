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UZAY HATIRA BİLETİ OLUŞTURMA EKRANI | TUA (tua.gov.tr) uzay hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Alper Gezeravcı hatıra bileti indir!

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), insanlı uzay yolculuğu öncesi büyük bir adım atarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra biletini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin uzay yolculuğundaki bu önemli gelişme, TUA'nın resmi internet sitesinde duyuruldu. Peki, TUA (tua.gov.tr) uzay hatıra bileti nasıl alınır, nereden indirilir? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 15:53 Güncelleme 17 Ocak 2024, 16:33
UZAY HATIRA BİLETİ OLUŞTURMA EKRANI | TUA tua.gov.tr uzay hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Alper Gezeravcı hatıra bileti indir!

Türkiye'nin uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), insanlı uzay yolculuğu için heyecan verici bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan uzay hatıra biletleri, Türkiye'nin uzay serüvenine özel bir anlam katacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak.

HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek." denildi.

HATIRA BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde, "Gurur Duy Türkiye" tagi ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından "uzay hatırası" notuyla paylaştı.

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