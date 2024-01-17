UZAY HATIRA BİLETİ OLUŞTURMA EKRANI | TUA (tua.gov.tr) uzay hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Alper Gezeravcı hatıra bileti indir!

Türkiye'nin uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), insanlı uzay yolculuğu için heyecan verici bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan uzay hatıra biletleri, Türkiye'nin uzay serüvenine özel bir anlam katacak.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak.
HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?
Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek." denildi.
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