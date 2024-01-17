Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Son dakika duyuruldu

Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkacağı tarih...
Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkacağı tarih...
UZAY YOLCULUĞU NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN GERÇEKLEŞEK?
01.11'de olması beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğunun ertelenmenin nedeni kapsülün iniş paraşütlerindeki hata olarak tespit edildi.
Fırlatma yarın (18 Ocak'ı 19'una bağlayan gece) saat 00.50'ye ertelendi.
Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleşecekti. Uçuşu gerçekleştirecek astronotların arasında Türk astronot Alper Gezeravcı da var. Hava durumu açısından en iyi şartların yarın 00.50'de olacağı öngörüldü.
BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."
SPACE X'DEN İLK AÇIKLAMA
SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.