17 Ocak NASA Youtube Ax-3 Alper Gezeravcı fırlatma töreni canlı izle - Alper Gezeravcı canlı yayın izle

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu, ülkemizin uzay araştırmalarındaki büyük bir başlangıcı temsil ediyor. Bu tarihi anı canlı olarak izlemek için yukarıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. Uzay, insanlık için keşfedilmemiş birçok sır barındırıyor ve Alper Gezeravcı'nın bu yolculuğu, Türkiye'nin bu keşiflere katkı sağlamasının bir göstergesi olarak tarihe geçecektir. Peki; Alper Gezeravcı NASA uzay yolculuğu Youtube'da canlı yayınlanacak mı? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...