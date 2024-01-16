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e-Devlet çöktü mü 2024? 16 Ocak Salı e Devlet'e giremiyorum, neden? Sorun ne zaman düzelecek?

Milyonlarca kullanıcının günlük yaşamında önemli bir rol oynayan e-Devlet sisteminde yaşanan erişim sorunları gündeme geldi. e-Devlet Kapısı, kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan ulaşma amacını taşıyarak vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak, son saatlerde devam eden erişim sorunları nedeniyle birçok kullanıcı e-Devlet'e giriş yapmakta zorlanıyor.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 20:18 Güncelleme 16 Ocak 2024, 20:20
e-Devlet çöktü mü 2024? 16 Ocak Salı e Devlet’e giremiyorum, neden? Sorun ne zaman düzelecek?

E-Devlet sitesine girişte yaşadığı sıkıntılar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Akşam saatlerinde, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek zam oranlarıyla birlikte, vatandaşlar E-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istediklerinde "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşmışlardır.

Yoğun talep nedeniyle E-Devlet uygulamasında yaşanan sorunlar, özellikle emekli vatandaşların siteye yoğun ilgi göstermesiyle tetiklenmiş gibi görünmektedir. Kabine Toplantısı sonrasında yapılan ek zam açıklamasının ardından, emekli maaşlarını kontrol etmek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle siteye ulaşmakta zorlanıyor.

Ne zaman düzeleceğine dair açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

E-DEVLET KAPISINDAN NE HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?

e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;

* Sorgulama Hizmetleri
* Başvuru Hizmetleri
* Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)
* Belge Üretme Hizmetleri


* Ödeme Hizmetleri
* Bilgilendirme Hizmetleri
* Ödeme Hizmetleri
* Abonelik Hizmetleri

Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.

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