e-Devlet çöktü mü 2024? 16 Ocak Salı e Devlet’e giremiyorum, neden? Sorun ne zaman düzelecek?

Yoğun talep nedeniyle E-Devlet uygulamasında yaşanan sorunlar, özellikle emekli vatandaşların siteye yoğun ilgi göstermesiyle tetiklenmiş gibi görünmektedir. Kabine Toplantısı sonrasında yapılan ek zam açıklamasının ardından, emekli maaşlarını kontrol etmek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle siteye ulaşmakta zorlanıyor.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.