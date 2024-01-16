Alper Gezeravcı nereden uzaya gidecek? Uzay yolculuğu kaç gün sürecek, dönüş ne zaman 2024? Dünya ile ay arası yolculuk kaç saat sürer?

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonları olacak. Bunları gerçekleştirmek üzere görev alacak Alper Gezeravcı , üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı misyon kapsamındaki deneyler, kanserden bağışıklık sistemine kadar birçok alanda katkı sağlayacak.

Dünya ile Ay Arası Kaç Saat Sürer?

Uzaydaki bir mesafenin kaç saat süreceği söz konusuysa dünyadaki insanların mesafe kavramının dışında olacaktır. Dünya ve ay arasındaki mesafe yaklaşık olarak 384.400 kilometredir. Dünyanın herhangi bir yerinden bu kilometrenin kaç saatte gidilmesiyle, dünya ve aya bu kilometrenin kaç saatte gidilmesi farklıdır. Tarihte dünyadan aya gidilen örnekler vardır. Bu örneklerden hareketle 1959 tarihinde yapılan yolculuk ortalama olarak 2 gün 14 saat 22 dakika ve 41 saniye sürmüştür.

Dünya ile Ay Arasındaki Mesafe Kaç KM?

Dünya, Ay, gezegen gibi konular uzay bilimi içerisine giren konulardır. Dolayısıyla bu konu çerçevesinde bir şeylerden bahsediliyorsa uzay biliminden de bahsetmek gerekir. Uzay bilimi evren olarak nitelendirilen uzayın araştırmasını kendine amaç edinen bir bilim dalıdır. Teknolojinin gelişmesi uzay bilimini daha anlaşılır, kavranabilir ve kabul edilebilir hale getirdiği söylenebilir. Çünkü uzayın araştırılması, görsellerin sunulması ve hatta seslerin kaydedilmesi teknolojinin verdiği imkanlarla gerçekleşmiştir. Yine uzaydaki mesafelerin ölçümünün araştırılması uzay bilimine girmektedir. Günümüzde dünya ve ay arasındaki mesafe için belirli bir rakam söylenebilir. Bundan hareketle dünya ve ay arasında mesafe yaklaşık olarak 384.400 km olarak ifade edilmektedir.