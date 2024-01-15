15 Ocak Pazartesi Kabine toplantısı yapılacak mı? Emekliye ek zam müjdesi ne zaman çıkacak? BUGÜN KABİNE VAR MI?

Ocak ayıyla birlikte, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda, ülkenin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak, özellikle emeklilere yönelik ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri gündeme gelecek. Peki, 15 Ocak Pazartesi Kabine toplantısı yapılacak mı? Emekliye ek zam müjdesi ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine toplantısının 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.