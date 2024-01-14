YARIN KABİNE VAR MI? 15 Ocak Pazartesi Kabine toplantısı yapılacak mı? Emekliye ek zam müjdesi ne zaman çıkacak?

Son Kabine Toplantısı 6 Aralık'ta düzenlenmiş, bu tarihten itibaren vatandaşlar yeni düzenlemeler ve kararlar için heyecanlı bir bekleyiş içine girmişti. Şimdi ise gözler, yeni yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine toplantısının 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.