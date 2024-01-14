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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar uyarısı! Buz keseceğiz... O illerde dikkat! 4 ilde eğitime kar engeli | İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yurt genelinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ocak Pazartesi gününe ait hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji’den yapılan uyarıda kuvvetli ve yoğun yağışlara dikkat çekildi. Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada “ Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan karlı ve buzlu hava nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Salı günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ocak hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 00:05 Güncelleme 15 Ocak 2024, 00:05
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Buz keseceğiz... O illerde dikkat! 4 ilde eğitime kar engeli | İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Toroslar Mevkii'nin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. İstanbul'da da hava sıcaklığı 13 derece olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ocak hava durumu raporu...

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI
Meteoroloji'den yapılan uyarıda kuvvetli ve yoğun yağışlara dikkat çekildi. Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada " Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Öte yandan salı günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışı etkisini devam ettirecek.

Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Ağrı, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş ve Van için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Vatandaşların kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanacak aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu (Alanya ve Gazipaşa) ve Hatay çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -2°C

Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt'in doğu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

4 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde Giresun'un da bazı ilçelerinde eğitime pazartesi günü ara verildi. Trabzon ve Artvin'de ise karlı ve buzlu hava nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.



HAKKARİ

Hakkari'de etkar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TRABZON'DA TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

Trabzon'da da karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN'UN BAZI İLÇELERİNDE KAR TATİLİ

Bir tatil haberi de Giresun'dan geldi.

Kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın (pazartesi) ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin'de de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.

Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

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