Üç aylar namazları nasıl kılınır, kaç rekattır? Recep ayında kılıncak 20, 30, 50 rekatlık namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?

Her gününde her saatinde ayrı bir faziletin olduğu üç aylarda nasıl dua edilmeli, bu ayı nasıl ibadet ederek geçirmeli vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ? Üç aylar nafile namazı nasıl kılınır? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? İşte detaylar!

ÜÇ AYLAR NAMAZLARI NASIL KILINIR?

🔹 Üç aylarda bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınır. Fakat Recep ayının ilk gecesine mahsus bir namaz da vardır. Toplamda 20 rekat olarak kılınacak Recep ayı ilk gece namazı ikişer rekat halinde kılınır. Bu gece için niyet edilir. Her rekatta 1 Fatiha ve 1 İhlas suresi okunarak iki rekatta bir selam verilir.

🔹 Enes (RA)'dan rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifte Resulullah (SAV) Recep ayında kılınan namaz için şöyle buyurur:

"Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir İhlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında on selam verirse onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Rûhu'l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi"