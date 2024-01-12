ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2024 | En güzel, hadisli, dualı, hoş geldin 3 aylar mesajları ve sözleri! Whatsapp, Instagram, SMS, Facebook...

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun..

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

Peygamber Efendimiz'in 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim…