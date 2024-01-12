ÜÇ AYLAR DUALARI İBADETLERİ | Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayının ilk günü çekilecek zikirler...

Müslümanlar için özel bir maneviyat taşıyan üç aylar , 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü Recep ayının başlamasıyla birlikte başladı. Regaip Kandili'nin hemen ardından gelen bu mübarek günlerde, Müslümanlar ibadetlerini artırarak, tesbih ve dualarla manevi atmosferi zenginleştirmeye çalışacaklar.

ÜÇ AYLAR DUASI

Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.