ÜÇ AYLAR DUALARI İBADETLERİ | Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayının ilk günü çekilecek zikirler...

Müslümanlar için özel bir maneviyat taşıyan üç aylar, 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü Recep ayının başlamasıyla birlikte başladı. Regaip Kandili'nin hemen ardından gelen bu mübarek günlerde, Müslümanlar ibadetlerini artırarak, tesbih ve dualarla manevi atmosferi zenginleştirmeye çalışacaklar.
ÜÇ AYLAR DUASI
Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESPİHLER VE ZİKİRLER
Recep ayının ilk günü girince, samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir.
Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.
Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.