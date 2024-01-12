1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan ' 1952 Türkiye Güzeli' yarışmasının birincisi Gelengül Melek Erman (90), İstanbul Cihangir'deki evinde yaşlılığa bağlı nedenden hayatını kaybetti.

Erman, Türkiye'yi 1952'de dünyanın ilk Miss Universe yarışmasında da temsil etmişti. Dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle yarışmış, derece alamadan Türkiye'ye gelmişti. Rus annesinin ısrarıyla yarışmaya katılan güzel, İstanbul'a geldiğinde film çekimi için tanıştığı kendisinden 20 yaş büyük yönetmen Hürrem Erman'la evlenmiş, Fuat ve Nail adından iki çocuğu dünyaya gelmişti.