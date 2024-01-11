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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur?

Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılma konusu, internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Müslümanlar için kutsal sayılan Regaip Kandili yaklaşıyor. Bu özel gecede, ibadetlerin ve duaların katlanarak kabul edildiğine inanılır. Regaip Kandili'nde yapılan ibadetler de bu özel günü daha anlamlı kılar. Peki, Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 09:51 Güncelleme 11 Ocak 2024, 09:51
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur?

İslam dünyasının önemli gecelerinden biri olan Regaip Kandili, manevi bir atmosferde ibadetlerin arttığı, duaların yoğunlaştığı bir zaman dilimini simgeler. Bu mübarek gecede ibadetlerde bulunmak manevi bir huzur ve yakınlaşma anlamına gelir. Peki Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Regaip Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelir. 3 ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu yıl 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre;

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR? İŞTE OKUNACAK DUALAR...

Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387]).

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

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